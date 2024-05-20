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Над Чорним морем ворожі літаки — одеситам не варто нехтувати тривогами

20 травня 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Над Чорним морем ворожі літаки — одеситам не варто нехтувати тривогами
Винищувач у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Окупанти запустили розвідувальні БпЛА у напрямку Одеської області зараз, 20 травня. Також в Чорному морі декілька бортів Су-34 та Су-35. У регіоні наразі лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Небезпека для Одещини
Допис моніторингового каналу. Фото: скриншот

Небезпека для Одещини

Військові повідомляли, що у напрямку південних регіонів є висока актівність розвідувальних безпілотників. 

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Допис від ПС. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал небезпеки лунає у Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, а також на території Донеччини, Луганщини й тимчасово окупованого Криму. 

Над Чорним морем ворожі літаки — одеситам не варто нехтувати тривогами - фото 3
Оголошена повітряна тривога зараз, 20 травня. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Також в Україні в понеділок, 20 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу.  Її причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К. Українців попереджають про ракетну небезпеку на всій території країни.

Одеса
війна
російські війська

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