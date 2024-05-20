Над Чорним морем ворожі літаки — одеситам не варто нехтувати тривогами
Окупанти запустили розвідувальні БпЛА у напрямку Одеської області зараз, 20 травня. Також в Чорному морі декілька бортів Су-34 та Су-35. У регіоні наразі лунає сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Небезпека для Одещини
Військові повідомляли, що у напрямку південних регіонів є висока актівність розвідувальних безпілотників.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал небезпеки лунає у Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, а також на території Донеччини, Луганщини й тимчасово окупованого Криму.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Також в Україні в понеділок, 20 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К. Українців попереджають про ракетну небезпеку на всій території країни.
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