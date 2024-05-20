Над Черным морем вражеские самолеты — одесситам не стоит пренебрегать тревогами
Оккупанты запустили разведывательные БпЛА в направлении Одеской области сейчас, 20 мая. Также в Черном море несколько бортов Су-34 и Су-35. В регионе сейчас раздается сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Опасность для Одесчины
Военные сообщали, что в направлении южных регионов есть высокая активность разведывательных беспилотников.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Сигнал опасности раздается в Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской областях, а также на территории Донбасса, Луганской области и временно оккупированного Крыма.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Также в Украине в понедельник, 20 мая, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К. Украинцев предупреждают о ракетной опасности на всей территории страны.
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