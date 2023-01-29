В Одесі засніжило: як містяни реагують на рясні опади

Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE
В Одесі з глибокої ночі почався сильний сніг, який триває й досі. Для когось це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі.
Фотокореспондент Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.
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Зима нарешті почала сміливо господарювати на Одещині. Сонливе місто з самого ранку вітало сьогодні переважно господарів домашніх улюбленців та автомобілістів.
Комунальники, не порушуючи спокій містян, прибирають сніг з доріг, аби люди змогли в останній вихідний день тижня прогулятися. Або навіть позайматися спортом на свіжому повітрі.
Але по-справжньому такій зимовій казці радіють діти, які граються з однолітками на майданчику, ліплять снігові фігури та катаються на санчатах. А дорослі тим часом насолоджуються гарячими напоями, адже саме в таку погоду хочеться пройтися з келихом запашної кави або чаю.
А для когось лише сьогодні, коли випав сніг, закінчилися новорічні свята. Деякі одесити вирішили нарешті позбавитися від вічнозеленої красуні в будинку.