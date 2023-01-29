В Одесі засніжило: як містяни реагують на рясні опади

Надворі досить тепло, тому слід вийти на прогулянку

В Одесі з глибокої ночі почався сильний сніг, який триває й досі. Для когось це колапс, а для когось згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі.

Фотокореспондент Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.

Зима нарешті почала сміливо господарювати на Одещині. Сонливе місто з самого ранку вітало сьогодні переважно господарів домашніх улюбленців та автомобілістів.

Комунальники, не порушуючи спокій містян, прибирають сніг з доріг, аби люди змогли в останній вихідний день тижня прогулятися. Або навіть позайматися спортом на свіжому повітрі.

Але по-справжньому такій зимовій казці радіють діти, які граються з однолітками на майданчику, ліплять снігові фігури та катаються на санчатах. А дорослі тим часом насолоджуються гарячими напоями, адже саме в таку погоду хочеться пройтися з келихом запашної кави або чаю.

А для когось лише сьогодні, коли випав сніг, закінчилися новорічні свята. Деякі одесити вирішили нарешті позбавитися від вічнозеленої красуні в будинку.