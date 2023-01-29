В Одессе заснежило: как горожане реагируют на обильные осадки

На улице достаточно тепло, поэтому следует выйти на прогулку

В Одессе с глубокой ночи начался сильный снег, который продолжается до сих пор. Для кого-то это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.

Зима наконец-то начала смело хозяйничать на Одесчине. Сонливый город с самого утра приветствовал сегодня преимущественно хозяев домашних питомцев и автомобилистов.

Коммунальщики, не нарушая покоя горожан, убирают снег с дорог, чтобы люди смогли в последний выходной день недели прогуляться. Или даже позаниматься спортом на открытом воздухе.

Но по-настоящему такой зимней сказке радуются дети, играющие со сверстниками на площадке, лепят снежные фигуры и катаются на санках. А взрослые тем временем наслаждаются горячими напитками, ведь именно в такую погоду хочется пройтись с чашкой кофе или чая.

А для кого-то только сегодня, когда выпал снег, закончились новогодние праздники. Некоторые одесситы решили наконец-то избавиться от вечнозеленой красавицы в доме.