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Одесса в снегу: эмоции зимнего города в объективе фотографа Новини.LIVE

29 января 2023 14:00
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
В Одессе заснежило: как горожане реагируют на обильные осадки
На улице достаточно тепло, поэтому следует выйти на прогулку
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

В Одессе с глубокой ночи начался сильный снег, который продолжается до сих пор. Для кого-то это коллапс, а для кого-то упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.

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Снег в Одессе

Коммунальщики, не нарушая покоя горожан, убирают снег с дорог, чтобы люди смогли в последний выходной день недели прогуляться. Или даже позаниматься спортом на открытом воздухе.

Снег в Одессе

Снег в Одессе

Но по-настоящему такой зимней сказке радуются дети, играющие со сверстниками на площадке, лепят снежные фигуры и катаются на санках. А взрослые тем временем наслаждаются горячими напитками, ведь именно в такую погоду хочется пройтись с чашкой кофе или чая.

Снег в Одессе

Снег в Одессе

Снег в Одессе

А для кого-то только сегодня, когда выпал снег, закончились новогодние праздники. Некоторые одесситы решили наконец-то избавиться от вечнозеленой красавицы в доме.

Снег в Одессе

Снег в Одессе

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