Обстріл Одеси 20 березня - зафіксовано пожежі

Одеса у вогні після атаки дронів — місто частково без світла
Пізно ввечері, 20 березня, російські окупанти масовано атакують Одесу дронами. В місті зафіксовано пожежі та є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Обстріл Одеси ввечері 20 березня
"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільних об‘єктах в місті, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.
Тим часом в мережі з'являються перші кадри наслідків атаки, на яких видно багато пожеж в місті.
Зазначимо, перед цим керівник ЦПД Андрій Коваленко поінформував, що росіяни змінили тактики у своїх атаках на українські міста.
"Одеса, тримайтесь. РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами — намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", — розповів він.
Тим часом у ДТЕК поінформували, що в Одесі є локальні аварійні відключення світла. Зокрема, в Приморському, Пересипському та Київському районах.
Нагадаємо, що в ніч проти 20 березня російські окупанти масовано атакували дронами Кіровоградську область і безпосередньо місто Кропивницький. Внаслідок атаки були пошкодження домівок та є поранені.
Також ми писали, що сьогодні росіяни атакували Сумську область. Через ворожий обстріл загинуло двоє людей.
Читайте Новини.LIVE!