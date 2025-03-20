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Одеса у вогні після атаки дронів — місто частково без світла

20 березня 2025 23:14
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Одеси 20 березня - зафіксовано пожежі
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 20 березня, російські окупанти масовано атакують Одесу дронами. В місті зафіксовано пожежі та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільних об‘єктах в місті, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Тим часом в мережі з'являються перші кадри наслідків атаки, на яких видно багато пожеж в місті.

Зазначимо, перед цим керівник ЦПД Андрій Коваленко поінформував, що росіяни змінили тактики у своїх атаках на українські міста.

"Одеса, тримайтесь. РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами — намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", — розповів він.

Тим часом у ДТЕК поінформували, що в Одесі є локальні аварійні відключення світла. Зокрема, в Приморському, Пересипському та Київському районах.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 березня російські окупанти масовано атакували дронами Кіровоградську область і безпосередньо місто Кропивницький. Внаслідок атаки були пошкодження домівок та є поранені.

Також ми писали, що сьогодні росіяни атакували Сумську область. Через ворожий обстріл загинуло двоє людей.

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