Обстрел Одессы 20 марта — зафиксированы пожары

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Поздно вечером, 20 марта, российские оккупанты массированно атакуют Одессу дронами. В городе зафиксированы пожары и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Обстрел Одессы вечером 20 марта

"Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Тем временем в сети появляются первые кадры последствий атаки, на которых видно много пожаров в городе.

Отметим, перед этим руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что россияне изменили тактики в своих атаках на украинские города.

"Одесса, держитесь. РФ сейчас несколько изменила тактику атак украинских городов дронами — пытаются действовать большим количеством, чтобы попытаться перегрузить ПВО, мобильные группы, РЭБ", — рассказал он.

Тем временем в ДТЭК проинформировали, что в Одессе есть локальные аварийные отключения света. В частности, в Приморском, Пересыпском и Киевском районах.

Напомним, что в ночь на 20 марта российские оккупанты массированно атаковали дронами Кировоградскую область и непосредственно город Кропивницкий. В результате атаки были повреждения домов и есть раненые.

Также мы писали, что сегодня россияне атаковали Сумскую область. Из-за вражеского обстрела погибли два человека.