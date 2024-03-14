Одеса в п'ятірці лідерів за наданням грошей на допомогу ЗСУ
Загальна сума допомоги, яку обласні центри України надали минулого року силам оборони, становить близько 20 мільярдів гривень. Одеська область посідає п'яту сходинку у рейтингу серед усіх регіонів.
Про це повідомляє Комітет виборців України.
Результати підрахунків
За даними Комітету, Одещина надала 1,1 мільярда гривень на допомогу ЗСУ. Це майже 6% від загальної суми виділених коштів, яка становила 19,5 мільярдів гривень. П'ятірка лідерів за обласними центрами має такий вигляд:
- Київ — 9 мільярдів гривень;
- Дніпро — 1,6 мільярда гривень;
- Хмельницький — 1,5 мільярда гривень
- Житомир — 1,3 мільярда гривень
- Одеса — 1,1 мільярда гривень.
Допомога ЗСУ
Раніше ми повідомляли, пожертви у 2023 році стали практично такими ж популярними, як і харчові продукти. За результатами дослідження, 92% українців готові пожертвувати на потреби Збройних сил України або для допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій, що на два відсоткові пункти більше, ніж у 2022 році.
Також ми писали, що всесвітньо відома акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк допомагає реабілітувати українських військових. Вона взяла участь у благодійному проєкті.
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