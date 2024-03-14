Одесса в пятерке лидеров по предоставлению денег на помощь ВСУ
Общая сумма помощи, которую областные центры Украины предоставили в прошлом году силам обороны, составляет около 20 миллиардов гривен. Одесская область занимает пятое место в рейтинге среди всех регионов.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Результаты подсчетов
По данным Комитета, Одесщина предоставила 1,1 миллиарда гривен в помощь ВСУ. Это составило почти 6% общей суммы выделенных средств, которая составила 19,5 миллиардов гривен. Пятерку лидеров по областным центрам составили:
- Киев — 9 миллиардов гривен;
- Днепр — 1,6 миллиарда гривен;
- Хмельницкий — 1,5 миллиарда гривен
- Житомир — 1,3 миллиарда гривен
- Одесса — 1,1 миллиарда гривен.
Помощь ВСУ
Ранее мы сообщали, что пожертвования в 2023 году стали практически такими же популярными, как и продукты питания. По результатам исследования, 92% украинцев готовы пожертвовать на нужды Вооруженных Сил Украины или для помощи пострадавшим в результате военных действий, что на два процентных пункта больше, чем в 2022 году.
Также мы писали, что всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк помогает реабилитировать украинских военных. Она приняла участие в благотворительном проекте.
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