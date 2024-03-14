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Одесса в пятерке лидеров по предоставлению денег на помощь ВСУ

14 марта 2024 19:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса в пятерке лидеров по предоставлению денег на помощь ВСУ
Военный управляет дроном. Фото: Facebook/Volodimir Zelenski
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Общая сумма помощи, которую областные центры Украины предоставили в прошлом году силам обороны, составляет около 20 миллиардов гривен. Одесская область занимает пятое место в рейтинге среди всех регионов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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Результаты подсчетов

По данным Комитета, Одесщина предоставила 1,1 миллиарда гривен в помощь ВСУ. Это составило почти 6% общей суммы выделенных средств, которая составила 19,5 миллиардов гривен. Пятерку лидеров по областным центрам составили:

  • Киев — 9 миллиардов гривен;
  • Днепр — 1,6 миллиарда гривен;
  • Хмельницкий — 1,5 миллиарда гривен
  • Житомир — 1,3 миллиарда гривен
  • Одесса — 1,1 миллиарда гривен.
Одесса в пятерке лидеров по предоставлению денег на помощь ВСУ - фото 1
Расходы областных центров. Фото: КИУ

 

Помощь ВСУ

Ранее мы сообщали, что пожертвования в 2023 году стали практически такими же популярными, как и продукты питания. По результатам исследования, 92% украинцев готовы пожертвовать на нужды Вооруженных Сил Украины или для помощи пострадавшим в результате военных действий, что на два процентных пункта больше, чем в 2022 году.

Также мы писали, что всемирно известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк помогает реабилитировать украинских военных. Она приняла участие в благотворительном проекте.

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