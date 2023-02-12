Життя в Одесі вдень та вночі, - фоторепортаж.

Одеса вдень та вночі — прекрасна: місто очима фотографа Новини.LIVE
Місто потроху повертається до звичного темпу життя зі світлом. Проте навіть повернені блага цивілізації не змусять зрадити одеситам у традиційній прогулянці містом.
Як живе місто в різний час доби бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.
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Відлига, що трохи запізнилася змусила одеситів ще кутатися у теплий одяг. Але сміливі дівчата вже одягають більш весняні вбрання.
Хтось ще у вихідний клопочеться у справах, та малечі до цього нема діла — об’єктив спіймав веселу гру малих і не дуже одеситів.
Надвечір люду вулиці стають пустішими, але з’являється більше вогників — у мафах, кав’ярнях, магазинчиках. Люди гріються вже не шарфами, а гарячими напоями.