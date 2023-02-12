Жизнь в Одессе днем и ночью - фоторепортаж.

Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE
Город понемногу возвращается к привычному темпу жизни со светом. Однако даже возвращенные блага цивилизации не заставят предать одесситов в традиционной прогулке по городу.
Как живущий город в разное время суток видела фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская.
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Несколько опоздавшая оттепель заставила одесситов еще кутаться в теплую одежду. Но смелые девушки уже одевают более весенние наряды.
Кто-то еще в выходной хлопочет по делам, но малышам до этого нет дела — объектив поймал веселую игру маленьких и не очень одесситов.
К вечеру люди улицы становятся пустее, но появляется больше огоньков — в мафах, кафе, магазинчиках. Люди греются уже не шарфами, а горячими напитками.