Жизнь в Одессе днем и ночью - фоторепортаж.

Одесситы находят покой после "воздушных тревог" в прогулках

Город понемногу возвращается к привычному темпу жизни со светом. Однако даже возвращенные блага цивилизации не заставят предать одесситов в традиционной прогулке по городу.

Как живущий город в разное время суток видела фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская.

Несколько опоздавшая оттепель заставила одесситов еще кутаться в теплую одежду. Но смелые девушки уже одевают более весенние наряды.

Кто-то еще в выходной хлопочет по делам, но малышам до этого нет дела — объектив поймал веселую игру маленьких и не очень одесситов.

К вечеру люди улицы становятся пустее, но появляется больше огоньков — в мафах, кафе, магазинчиках. Люди греются уже не шарфами, а горячими напитками.