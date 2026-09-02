День Одеси 2026: урочистості та нагородження містян

Підняття прапора. Фото: Новини.LIVE

Одеса 2 вересня відзначає 232-й День міста. Зранку на Біржовій площі урочисто підняли прапор міста, а на церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. Також нагородили людей за внесок у захист і розвиток Одеси. Крім того, на вулиці Ланжеронівській відкрили нові імена на Алеї зірок. Попри нічні атаки, святкові заходи продовжилися.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Прапор Одеси

Зранку на Біржовій площі відбулася урочиста церемонія підняття прапора Одеси. На площі зібралися містяни, військові та представники влади. Військові бригади вишикувалися зі своїми прапорами.

Оркестр на площі. Фото: Новини.LIVE

Прапори біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Під час заходу також нагородили людей, які зробили внесок у захист міста. Серед відзначених був генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук. Для нього нагорода стала несподіванкою, а її вручення він сприйняв як визнання роботи військових.

"Це, перш за все, те, що громадяни міста визнають той вклад, який зроблений у розвиток захисту Одеси. Ми постійно працюємо, у нас робота така — 24 години на добу ми цим займаємося", — сказав генерал-майор ЗСУ.

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Андрій Ковальчук про нагороду. Фото: Новини.LIVE

Ігор Коваль нагородив генерал-майора. Фото: Новини.LIVE

Привітання військових

До одеситів під час церемонії звернувся майор Сергій Жовтий, тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління цивільно-військового співробітництва ОКП. Він привітав містян із Днем Одеси та зазначив, що військові продовжують виконувати свої завдання, щоб місто могло жити та проводити святкові заходи.

Прапори на площі. Фото: Новини.LIVE

Військові піднімають стяг міста. Фото: Новини.LIVE

За його словами, військові підрозділи роблять усе можливе, щоб забезпечувати безпеку одеситів і гостей міста. Також він закликав долучатися до підрозділів ОКП.

"Попри такі страшні нічні атаки, які сьогодні були на наше місто, ОКП та його підрозділи роблять все, щоб забезпечити можливість одеситам та гостям міста відзначити День міста", — сказав майор Сергій Жовтий.

Майор привітам одеситів. Фото: Новини.LIVE

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE

Нагорода для опери

Серед нагороджених була генеральна директорка та художня керівниця Одеського національного академічного театру опери та балету Надія Бабіч. Вона зазначила, що сприймає відзнаку не лише як особисте визнання, а і як оцінку роботи всього колективу театру.

Танець на площі. Фото: Новини.LIVE

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE

Одеська опера продовжує працювати під час повномасштабної війни. У театрі проводять вистави та водночас дбають про безпеку відвідувачів і працівників. У закладі є укриття, яким користуються містяни, артисти та глядачі.

"Це велика радість і відповідальність. Ми надаємо не лише душевний спокій, а й фізичний — у нас є укриття, яким користуються містяни, артисти та відвідувачі театру", — розповіла Надія Бабіч.

Надія Бабіч про нагороду. Фото: Новини.LIVE

Нові імена

На Алеї зірок біля Одеського оперного театру відкрили три нові імені — джазової співачки Тетяни Бойової, журналіста та публіциста Євгена Голубовського, а також художника й колишнього директора Одеського національного художнього музею Олександра Ройтбурда.

Відкриття зірок на Алеї. Фото: Новини.LIVE

Катерина Кулай біля зірки Ройтбурду. Фото: Новини.LIVE

Люди на відкритті зірок. Фото: Новини.LIVE

Зірку Олександра Ройтбурда на церемонії отримала директорка Одеського національного художнього музею Катерина Кулай. Для неї ця подія стала особливою, адже Ройтбурд свого часу багато зробив для розвитку музею та культурного життя Одеси. Кулай також розповіла, що досі подумки радиться з ним і сприймає цю зірку як спільну відзнаку.

"Я зараз уявляла, що ніби я разом з ним приймаю цю зірку. У нього завжди були незрушені принципи людяності, підтримки і неймовірна якість залучати людей до спільної дії", — розповіла Катерина Кулай.

Катерина Кулай про зірку Ройтбурду. Фото: Новини.LIVE

Зірка Ройтбурда. Фото: Новини.LIVE

Ігор Коваль з людьми, які отримали зірки. Фото: Новини.LIVE

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