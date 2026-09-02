День Одессы 2026: торжества и награждение жителей города

Подъем флага. Фото: Новини.LIVE

2 сентября Одесса отмечает 232-й День города. Утром на Биржевой площади торжественно подняли флаг города, а на церемонии собрались горожане, военные и представители власти. Также были награждены люди за вклад в защиту и развитие Одессы. Кроме того, на улице Ланжероновской открыли новые имена на Аллее звезд. Несмотря на ночные атаки, праздничные мероприятия продолжились.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Флаг Одессы

Утром на Биржевой площади состоялась торжественная церемония поднятия флага Одессы. На площади собрались горожане, военные и представители власти. Военные бригады выстроились со своими флагами.

Оркестр на площади. Фото: Новини.LIVE

Флаги у горсовета. Фото: Новини.LIVE

В ходе мероприятия также наградили людей, внесших вклад в защиту города. Среди награжденных был генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук. Для него награда стала неожиданностью, а ее вручение он воспринял как признание работы военных.

"Это, прежде всего, признание гражданами города того вклада, который внесен в развитие защиты Одессы. Мы постоянно работаем, у нас такая работа — 24 часа в сутки мы этим занимаемся", — сказал генерал-майор ВСУ.

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Андрей Ковальчук о награде. Фото: Новини.LIVE

Игорь Коваль наградил генерал-майора. Фото: Новини.LIVE

Поздравления военных

Во время церемонии к одесситам обратился майор Сергей Жовтый, временно исполняющий обязанности начальника управления гражданско-военного сотрудничества ОКП. Он поздравил горожан с Днём Одессы и отметил, что военные продолжают выполнять свои задачи, чтобы город мог жить и проводить праздничные мероприятия.

Флаги на площади. Фото: Новини.LIVE

Военные поднимают флаг города. Фото: Новини.LIVE

По его словам, воинские подразделения делают всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность одесситов и гостей города. Также он призвал присоединяться к подразделениям ОКП.

"Несмотря на такие страшные ночные атаки, которые сегодня обрушились на наш город, ОКП и его подразделения делают всё, чтобы обеспечить возможность одесситам и гостям города отметить День города", — сказал майор Сергей Жовтый.

Майор приветствует одесситов. Фото: Новини.LIVE

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Награда для оперы

Среди награжденных была генеральный директор и художественный руководитель Одесского национального академического театра оперы и балета Надежда Бабич. Она отметила, что воспринимает награду не только как личное признание, но и как оценку работы всего коллектива театра.

Танец на площади. Фото: Новини.LIVE

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Одесская опера продолжает работать во время полномасштабной войны. В театре ставят спектакли и одновременно заботятся о безопасности посетителей и сотрудников. В здании есть укрытие, которым пользуются горожане, артисты и зрители.

"Это большая радость и ответственность. Мы дарим не только душевное спокойствие, но и физическое — у нас есть укрытие, которым пользуются горожане, артисты и посетители театра", — рассказала Надежда Бабич.

Надежда Бабич о награде. Фото: Новини.LIVE

Новые имена

На Аллее звёзд возле Одесского оперного театра открыли три новые звезды — джазовой певицы Татьяны Боевой, журналиста и публициста Евгения Голубовского, а также художника и бывшего директора Одесского национального художественного музея Александра Ройтбурда.

Открытие звёзд на Аллее. Фото: Новини.LIVE

Екатерина Кулай возле звезды Ройтбурда. Фото: Новини.LIVE

Люди на открытии звезд. Фото: Новини.LIVE

Звезду Александра Ройтбурда на церемонии получила директор Одесского национального художественного музея Екатерина Кулай. Для неё это событие стало особенным, ведь Ройтбурд в своё время многое сделал для развития музея и культурной жизни Одессы. Кулай также рассказала, что до сих пор мысленно советуется с ним и воспринимает эту звезду как совместную награду.

"Я сейчас представляла, что будто бы я вместе с ним принимаю эту звезду. У него всегда были непоколебимые принципы человечности, поддержки и невероятная способность вовлекать людей в совместные действия", — рассказала Екатерина Кулай.

Екатерина Кулай о звезде Ройтбурда. Фото: Новини.LIVE

Звезда Ройтбурда. Фото: Новини.LIVE

Игорь Коваль с людьми, получившими звезды. Фото: Новини.LIVE

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