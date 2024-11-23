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Одеса вшанувала пам'ять жертв Голодомору — історії людей

23 листопада 2024 12:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ми вимирали по черзі - мешканка Одещини про Голодомор
Покладання квітів до пам'ятника. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в Одесі відбулися заходи на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. До пам’ятного знаку поклали квіти та колоски, згадуючи трагічні події, які назавжди змінили долю українського народу.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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У міськраді зазначили, що ця трагедія в історії українського народу принесла неймовірні страждання і втрати. В радянські часи про це заборонялося згадувати,  пам'ять передавалася з вуст в уста, з покоління в покоління.

"Сьогодні ми розповідаємо про це голосно, щоб весь світ знав і пам'ятав про мільйони невинних життів, які були знищені внаслідок геноциду, вчиненим радянською владою", — написали в Одеській міській раді.

Спогади про Голодомор

Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі опублікував історії людей, що пережили жахіття 1932–1933 років. Всі вони мешканці Одеської області.

Одеса вшанувала пам'ять жертв Голодомору — історії людей - фото 1
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

"Нас було четверо дітей, і я втратила свою рідну сестру. У 19 років вона померла від голоду. Втратила батька. Я добре пам’ятаю це, бачила… Стоїть арба, запряжена волами. І туди скидають мертвих: живих і напівживих", — розповіла Пелагея Касаджик із села Котловина Ізмаїльського району.

Ще один свідок, Меланія Матєва із села Дельжилер Білгород-Дністровського району, згадує, як у колгоспі варили борщ і кликали їсти.

"Говорили: "Ідіть їсти". Хтось доходив, а хтось падав і вмирав", — додає Меланія.

А Катерина Азарова з Березівського району поділилася історією з дитинства.

"У сім’ї було п’ятеро дітей. Батьки померли, діти залишилися одні, вимирали по черзі. Залишилася одна дівчинка", — каже жінка.

Голодомор: скільки людей загинуло на Одещині

Це лише кілька історій з тисяч, що зберігаються в архівах Одещини. За оцінками, під час Голодомору 1932–1933 років в області загинуло близько 300 тисяч людей.

"Геноцид українського народу, що забрав мільйони життів, не має бути забутим. Росіяни і зараз намагаються нищити нашу націю та наше зерно. Але ми вистоїмо і переможемо", — написав Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Україні сьогодні згадують жертв Голодомору.  Також у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках.

Одеса геноцид Одеська область Голодомор Одеська ОДА Новини Одеси

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