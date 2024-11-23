Мы вымирали поочередно – жительница Одесщины о Голодоморе

Возложение цветов к памятнику. Фото: ОМР

Сегодня в Одессе прошли мероприятия в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов. К памятному знаку возложили цветы и колосья, вспоминая трагические события, которые навсегда изменили судьбу украинского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Памяти жертв Голодомора

В горсовете отметили, что трагедия в истории украинского народа принесла невероятные страдания и потери. В советское время об этом запрещалось вспоминать, память передавалась из уст в уста, из поколения в поколение.

"Сегодня мы рассказываем об этом громко, чтобы весь мир знал и помнил о миллионах невинных жизней, которые были уничтожены в результате геноцида, совершенного советской властью", — написали в Одесском городском совете.

Воспоминания о Голодоморе

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале опубликовал истории людей, переживших ужас 1932-1933 годов. Все они жители Одесской области.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

"Нас было четверо детей, и я потеряла свою родную сестру. В 19 лет она умерла от голода. Потеряла отца. Я хорошо помню это, видела… Стоит арба, запряженная волами. И туда сбрасывают мертвых: живых и полуживых", — рассказала Пелагея Касаджик из села Котловина Измаильского района.

Еще один свидетель, Мелания Матева из села Дельжилер Белгород-Днестровского района, вспоминает, как в колхозе варили борщ и звали есть.

"Говорили: "Идите есть". Кто доходил, а кто падал и умирал", — добавляет Мелания.

А Екатерина Азарова из Березовского района поделилась историей с детства.

"В семье было пятеро детей. Родители умерли, дети остались одни, вымирали по очереди. Осталась одна девочка", — говорит женщина.

Голодомор: сколько людей погибло в Одесской области

Это всего несколько историй из тысяч, хранящихся в архивах Одесчины. По оценкам, во время Голодомора 1932-1933 годов в области погибли около 300 тысяч человек.

"Геноцид украинского народа, унесший миллионы жизней, не должен быть забыт. Россияне и сейчас пытаются уничтожать нашу нацию и наше зерно. Но мы выстоим и победим", — написал Олег Кипер.

Напомним, в Украине сегодня упоминают жертв Голодомора. Также в Вашингтоне около сотни человек собрались для почтения памяти жертв Голодомора — трагедии, унесшей миллионы жизней в Украине в 1932-1933 годах.