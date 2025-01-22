В Одесі оголосили про небезпеку: яка очікується погода

Густий туман в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одеській області оголосили штормове попередження через густий туман, який накриє регіон вже у найближчі години. Небезпека залишатиметься протягом двох днів — 22 та 23 січня.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху", — йдеться у повідомленні відомства.

Небезпека для Одеси

У місті та області оголошено І (жовтий) рівень небезпеки через туман. Його видимість сягатиме 300-500 метрів, що створює додаткову небезпеку для водіїв.

Крім того, по узбережжю зберігатиметься штормовий вітер до 11 м/с та місцями можливий дощ.

Де ще очікується туман

Також загроза існує ще для кількох регіонів України. У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях буде видимість 200-300 метрів.

Рекомендації водіям та пішоходам

Рятувальники також нагадали водіям, що під час керування автомобілем під час туману необхідно:

істотно знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам рекомендовано носити світловідбивні елементи, що робить їх помітнішими для водіїв та зменшує ризик неприємностей на дорозі.

Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила про погоду на завтра.

Також ми писали, що за прогнозом синоптика Наталі Птухи, упродовж тижня, 20–27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода.

