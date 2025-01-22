В Одессе объявили об опасности: какая ожидается погода

Густой туман в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одесской области объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана, который накроет регион уже в ближайшие часы. Опасность будет оставаться в течение двух дней — 22 и 23 января.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", — говорится в сообщении ведомства.

Опасность для Одессы

В городе и области объявлен І (желтый) уровень опасности из-за тумана. Его видимость будет достигать 300-500 метров, что создает дополнительную опасность для водителей.

Кроме того, по побережью будет сохраняться штормовой ветер до 11 м/с и местами возможен дождь.

Где еще ожидается туман

Также угроза существует еще для нескольких регионов Украины. В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях будет видимость 200-300 метров.

Рекомендации водителям и пешеходам

Спасатели также напомнили водителям, что во время управления автомобилем во время тумана необходимо:

существенно снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам рекомендуется носить светоотражающие элементы, что делает их более заметными для водителей и уменьшает риск неприятностей на дороге.

Напомним, синоптик Диденко сообщила о погоде на завтра.

Также мы писали, что по прогнозу синоптика Натали Птухи, в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода.