В Одессе объявили об опасности: какая ожидается погода

В Одессе объявили об опасности — к чему готовиться
В Одесской области объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана, который накроет регион уже в ближайшие часы. Опасность будет оставаться в течение двух дней — 22 и 23 января.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", — говорится в сообщении ведомства.
Опасность для Одессы
В городе и области объявлен І (желтый) уровень опасности из-за тумана. Его видимость будет достигать 300-500 метров, что создает дополнительную опасность для водителей.
Кроме того, по побережью будет сохраняться штормовой ветер до 11 м/с и местами возможен дождь.
Где еще ожидается туман
Также угроза существует еще для нескольких регионов Украины. В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях будет видимость 200-300 метров.
Рекомендации водителям и пешеходам
Спасатели также напомнили водителям, что во время управления автомобилем во время тумана необходимо:
- существенно снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Пешеходам рекомендуется носить светоотражающие элементы, что делает их более заметными для водителей и уменьшает риск неприятностей на дороге.
Напомним, синоптик Диденко сообщила о погоде на завтра.
Также мы писали, что по прогнозу синоптика Натали Птухи, в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода.
Читайте Новини.LIVE!