Частина Одеси 24 січня залишилася без тепла

Жінка торкається холодних батарей. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні значна частина одеситів залишилася без теплопостачання. Це повʼязано із заміною засувки в трубопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"У зв’язку із заміною засувки в трубопроводі 100 мм сьогодні, 24 січня, припинено теплопостачання до 19:00", — йдеться у повідомленні.

Де не буде тепла

просп. Адміралський, 3,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,1315,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30.

вул. Бригадна, 62

вул. Докова, 17,20,21

вул. Віталія Гуляєва, 1-13, 15, 15а

вул. Щоглова, 8,10,12,14,15,16,18,22/1,22с

вул. Новаторів, 5, 5а,13,15,17

вул. Палубна, 5,6,7,8,10

пров. Палубний, 1-5

вул. Суднобудівна, 5,7,9,11,13,15,17,21

вул. Танкерна, 5,11,13.

вул. Трудова, 3,5,6,8,910,12,13,16.

вул. Григорія Зленка, 18а.

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