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Одеса залишилася без тепла — у чому причина

24 січня 2025 15:09
Рвачова Анастасія - редактор
Частина Одеси 24 січня залишилася без тепла
Жінка торкається холодних батарей. Фото ілюстративне: УНІАН
Рвачова Анастасія - редактор

Сьогодні значна частина одеситів залишилася без теплопостачання. Це повʼязано із заміною засувки в трубопроводі. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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"У зв’язку із заміною засувки в трубопроводі 100 мм сьогодні, 24 січня, припинено теплопостачання до 19:00", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде тепла

  • просп. Адміралський, 3,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,1315,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30.
  • вул. Бригадна, 62
  • вул. Докова, 17,20,21
  • вул. Віталія Гуляєва, 1-13, 15, 15а
  • вул. Щоглова, 8,10,12,14,15,16,18,22/1,22с
  • вул. Новаторів, 5, 5а,13,15,17
  • вул. Палубна, 5,6,7,8,10
  • пров. Палубний, 1-5
  • вул. Суднобудівна, 5,7,9,11,13,15,17,21
  • вул. Танкерна, 5,11,13.
  • вул. Трудова, 3,5,6,8,910,12,13,16.
  • вул. Григорія Зленка, 18а.

Раніше ми повідомляли, що українці, житло яких газифіковано, мають платити певну суму, навіть якщо не користуються газом. Йдеться про обов'язкову оплату доставляння палива. 

Також ми писали, що в Україні змінили  правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Нововведення стосуються випадків, якщо пільговик потрапив у полон або зник безвісти. У такому разі отримувати пільги можуть родичі.

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