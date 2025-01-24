Часть Одессы 24 января осталась без тепла

Женщина касается холодных батарей. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Это связано с заменой задвижки в трубопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"В связи с заменой задвижки в трубопроводе 100 мм сегодня, 24 января, прекращено теплоснабжение до 19:00", — говорится в сообщении.

Где не будет тепла

просп. Адмиралский, 3,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,1315,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30.

ул. Бригадная, 62

ул. Докова, 17,20,21

ул. Виталия Гуляева, 1-13, 15, 15а

ул. Щеглова, 8, 10, 12, 14, 15,16,18,22/1,22с

ул. Новаторов, 5, 5а,13,15,17

ул. Палубная, 5,6,7,8,10

пер. Палубный, 1-5

ул. Судостроительная, 5,7,9,11,13,15,17,21

ул. Танкерная, 5,11,13.

ул. Трудовая, 3,5,6,8,910,12,13,16.

ул. Григория Зленко, 18а.

Ранее мы сообщали, что украинцы, жилье которых газифицировано, должны платить определенную сумму, даже если не пользуются газом. Речь идет об обязательной оплате доставки топлива.

Также мы писали, что в Украине изменили правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Нововведения касаются случаев, если льготник попал в плен или пропал без вести. В таком случае получать льготы могут родственники.