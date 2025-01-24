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Одесса осталась без тепла — в чем причина

24 января 2025 15:09
Рвачова Анастасия - редактор
Часть Одессы 24 января осталась без тепла
Женщина касается холодных батарей. Фото иллюстративное: УНИАН
Рвачова Анастасия - редактор

Сегодня значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Это связано с заменой задвижки в трубопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В связи с заменой задвижки в трубопроводе 100 мм сегодня, 24 января, прекращено теплоснабжение до 19:00", — говорится в сообщении.

Где не будет тепла

  • просп. Адмиралский, 3,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,1315,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30.
  • ул. Бригадная, 62
  • ул. Докова, 17,20,21
  • ул. Виталия Гуляева, 1-13, 15, 15а
  • ул.  Щеглова, 8, 10, 12, 14, 15,16,18,22/1,22с
  • ул. Новаторов, 5, 5а,13,15,17
  • ул. Палубная, 5,6,7,8,10
  • пер. Палубный, 1-5
  • ул. Судостроительная, 5,7,9,11,13,15,17,21
  • ул. Танкерная, 5,11,13.
  • ул. Трудовая, 3,5,6,8,910,12,13,16.
  • ул. Григория Зленко, 18а.

Ранее мы сообщали, что украинцы, жилье которых газифицировано, должны платить определенную сумму, даже если не пользуются газом. Речь идет об обязательной оплате доставки топлива.

Также мы писали, что в Украине изменили  правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Нововведения касаются случаев, если льготник попал в плен или пропал без вести. В таком случае получать льготы могут родственники.

Одесса ремонт теплосеть теплоснабжение Новости Одессы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:05 Застройщики Киева обновили цены — самые доступные районы столицы

14:54 Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму

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