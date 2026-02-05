Відео
Україна
Головна Одеса Одеса замерзає — тепловим пунктам потрібно понад 70 генераторів

Одеса замерзає — тепловим пунктам потрібно понад 70 генераторів

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 13:59
В Одесі понад 70 генераторів потрібні для теплових пунктів
Встановлення генератора в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ця зима показала слабкі місця системи опалення Одеси. При відключеннях електроенергії насосні та теплові пункти не працюють, і будинки залишаються холодними. Щоб виправити ситуацію, місту потрібно встановити понад 70 додаткових генераторів. Вартість та логістику обладнання тепловики поки оцінюють.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства.

Читайте також:

Проблема з теплом

На засіданні комісії з питань ЖКГ обговорили проблему енергонезалежності бойлерних, насосних та квартальних теплових пунктів. При відключеннях електроенергії котельні працюють, теплоносій є, але через відсутність циркуляції будинки залишаються без тепла. За даними КП "ТГО", сформували перелік об’єктів, де технічно можливо встановити генератори, та визначили необхідну потужність. Мова йде про понад 70 пристроїв різної потужності. Для порівняння, у місті вже є близько 170 генераторів, здебільшого на котельних, а на їхнє безперебійне живлення потрібно близько 19 мільйонів гривень на паливо.

Проблеми залишаються й із розміщенням та охороною обладнання. Генератори не можна просто поставити на вулиці, але мешканці готові самостійно охороняти їх, щоб у будинках було тепло. Як зазначив голова комісії Олександр Іваницький, ці питання потрібно було вирішувати ще два роки тому, зараз місто змушене діяти в екстреному режимі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна отримає екстрені пакети енергопідтримки. Також ми писали про те, як через Дію отримати гроші на генератори та зарядні станції.

Одеса теплоенерго Одеська область теплопостачання Новини Одеси генератори
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
