В Одессе более 70 генераторов нужны для тепловых пунктов

Установка генератора в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Эта зима показала слабые места системы отопления Одессы. При отключениях электроэнергии насосные и тепловые пункты не работают, и дома остаются холодными. Чтобы исправить ситуацию, городу нужно установить более 70 дополнительных генераторов. Стоимость и логистику оборудования тепловики пока оценивают.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Проблема с теплом

На заседании комиссии по вопросам ЖКХ обсудили проблему энергонезависимости бойлерных, насосных и квартальных тепловых пунктов. При отключениях электроэнергии котельные работают, теплоноситель есть, но из-за отсутствия циркуляции дома остаются без тепла. По данным КП "ТГО", сформировали перечень объектов, где технически возможно установить генераторы, и определили необходимую мощность. Речь идет о более 70 устройствах различной мощности. Для сравнения, в городе уже есть около 170 генераторов, в основном на котельных, а на их бесперебойное питание нужно около 19 миллионов гривен на топливо.

Проблемы остаются и с размещением и охраной оборудования. Генераторы нельзя просто поставить на улице, но жители готовы самостоятельно охранять их, чтобы в домах было тепло. Как отметил председатель комиссии Александр Иваницкий, эти вопросы нужно было решать еще два года назад, сейчас город вынужден действовать в экстренном режиме.

