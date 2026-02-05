Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Одесса замерзает — тепловым пунктам нужно более 70 генераторов

Одесса замерзает — тепловым пунктам нужно более 70 генераторов

Дата публикации 5 февраля 2026 13:59
В Одессе более 70 генераторов нужны для тепловых пунктов
Установка генератора в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Эта зима показала слабые места системы отопления Одессы. При отключениях электроэнергии насосные и тепловые пункты не работают, и дома остаются холодными. Чтобы исправить ситуацию, городу нужно установить более 70 дополнительных генераторов. Стоимость и логистику оборудования тепловики пока оценивают.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Проблема с теплом

На заседании комиссии по вопросам ЖКХ обсудили проблему энергонезависимости бойлерных, насосных и квартальных тепловых пунктов. При отключениях электроэнергии котельные работают, теплоноситель есть, но из-за отсутствия циркуляции дома остаются без тепла. По данным КП "ТГО", сформировали перечень объектов, где технически возможно установить генераторы, и определили необходимую мощность. Речь идет о более 70 устройствах различной мощности. Для сравнения, в городе уже есть около 170 генераторов, в основном на котельных, а на их бесперебойное питание нужно около 19 миллионов гривен на топливо.

Проблемы остаются и с размещением и охраной оборудования. Генераторы нельзя просто поставить на улице, но жители готовы самостоятельно охранять их, чтобы в домах было тепло. Как отметил председатель комиссии Александр Иваницкий, эти вопросы нужно было решать еще два года назад, сейчас город вынужден действовать в экстренном режиме.

Напомним, мы сообщали, что Украина получит экстренные пакеты энергоподдержки. Также мы писали о том, как через Дію получить деньги на генераторы и зарядные станции.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
