Головна Одеса Одеса згадується у файлах Епштейна — що відомо

Одеса згадується у файлах Епштейна — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 10:20
Одеса у документах Джеффрі Епштейна: деталі скандалу
Якір-серце в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У нещодавно оприлюднених матеріалах справи американського мільярдера Джеффрі Епштейна часто згадується Одеса. Місто фігурує у документах понад 200 разів як один із пунктів у логістичних маршрутах його організації. Наразі дослідники вивчають ці записи, щоб зрозуміти, як саме працювала ця мережа в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на так звані "плівки Епштейна".

Що відомо про таємні архіви

Епштейна Ці папери є частиною великого архіву Міністерства юстиції США, який почали відкривати для загалу на початку 2026 року. Мова йде про звіти, протоколи допитів та робочі записи Джеффрі Епштейна, якого за життя звинувачували в організації незаконних схем та торгівлі людьми. Після його смерті матеріали довго були засекречені через імена впливових осіб, але тепер їх публікують згідно з новими правилами про прозорість інформації. Саме в цих свіжих файлах Одеса з’являється як важлива географічна точка для діяльності мільярдера.

Матеріали містять робочі графіки перельотів приватних літаків, копії візових анкет та звіти про проведення кастингів. Також у документах є технічні примітки про встановлення обладнання для відеоспостереження у місцях, де зупинялися гості.

Опублікована інформація підтверджує, що одеський напрямок був частиною налагодженої системи, яка діяла протягом тривалого часу. Зараз ці дані є основою для подальшого вивчення зв’язків між учасниками міжнародної мережі.

Як працювала схема

У документах Одеса описується як місто, де організовували відбір дівчат для роботи у модельному та ескорт-бізнесі за кордоном. Файли містять конкретні маршрути перельотів до великих міст Європи та США, а також листування щодо оформлення необхідних документів. Слідчі зазначають, що в Одесі діяла чітка структура, яка займалася логістикою та підготовкою дівчат перед відправкою до клієнтів Епштейна.

Також у записах знайшли інформацію про приховане спостереження за відвідувачами у квартирах та офісах, що використовувалися організацією. Це дозволяло збирати дані про всіх, хто був залучений до процесів або користувався послугами мережі. Наразі більшість прізвищ у цих списках залишаються зашифрованими, проте обсяг інформації свідчить про глибоку інтеграцію Одеси у міжнародну систему мільярдера.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому мільярдер Епштейн шукав зустрічей з Путіним. Також ми писали про те, що Дональд Трамп прокоментував свою причетність до новий файлів Епштейна.

 

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
