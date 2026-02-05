Одесса в документах Джеффри Эпштейна: детали скандала

Якорь-сердце в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В недавно обнародованных материалах дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна часто упоминается Одесса. Город фигурирует в документах более 200 раз как один из пунктов в логистических маршрутах его организации. Сейчас исследователи изучают эти записи, чтобы понять, как именно работала эта сеть в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на так называемые "пленки Эпштейна".

Эти бумаги являются частью большого архива Министерства юстиции США, который начали открывать для общественности в начале 2026 года. Речь идет об отчетах, протоколах допросов и рабочих записях Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвиняли в организации незаконных схем и торговле людьми. После его смерти материалы долго были засекречены из-за имен влиятельных лиц, но теперь их публикуют согласно новым правилам о прозрачности информации. Именно в этих свежих файлах Одесса появляется как важная географическая точка для деятельности миллиардера.

Материалы содержат рабочие графики перелетов частных самолетов, копии визовых анкет и отчеты о проведении кастингов. Также в документах есть технические примечания об установке оборудования для видеонаблюдения в местах, где останавливались гости.

Опубликованная информация подтверждает, что одесское направление было частью отлаженной системы, которая действовала в течение длительного времени. Сейчас эти данные являются основой для дальнейшего изучения связей между участниками международной сети.

Как работала схема

В документах Одесса описывается как город, где организовывали отбор девушек для работы в модельном и эскорт-бизнесе за рубежом. Файлы содержат конкретные маршруты перелетов в крупные города Европы и США, а также переписку по оформлению необходимых документов. Следователи отмечают, что в Одессе действовала четкая структура, которая занималась логистикой и подготовкой девушек перед отправкой к клиентам Эпштейна.

Также в записях нашли информацию о скрытом наблюдении за посетителями в квартирах и офисах, которые использовались организацией. Это позволяло собирать данные обо всех, кто был вовлечен в процессы или пользовался услугами сети. Сейчас большинство фамилий в этих списках остаются зашифрованными, однако объем информации свидетельствует о глубокой интеграции Одессы в международную систему миллиардера.

