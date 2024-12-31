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Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

31 грудня 2024 22:47
Рвачова Анастасія - редактор
Новий рік 2025: чого найбільше бажають та чекають одесити
Люди святкують Новий рік в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Вже цієї ночі піде в минуле 2024 рік, який для України став справжнім випробуванням. Майже щоденні ворожі атаки на мирні міста загрожували нашому існуванню, але ми вистояли. Попри всі труднощі, країна зміцніла і тепер готова зустрічати новий рік із надією на зміни, які, за легендами, несе з собою символ року — Змія.

Журналісти Новини.LIVE зібрали побажання одеситів на 2025 рік. 

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Побажання від одеситів

У новому році більшість одеситів найбільше мріють про одне — перемогу та мир. Тільки після цього можна буде впевнено будувати щасливе майбутнє для себе та наступних поколінь, знаючи, що попереду світлі й безпечні дні. Саме такої думки Тетяна, яка чекає та вірить у краще вже скоро. 

"Хочу побажати миру. Це зараз найголовніше, а все інше ми потім і так зробимо", — вважає Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Тетяна.
Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й інший одесит Леонід. Але чоловік наголошує, що побажає на Новий рік миру для свого рідного міста — Одеси. І це буде найзаповітніше бажання. 

"Я хочу побажати щасливого майбутнього і всього найкращого. Хочу, щоб наше місто квітло, люди були щасливими і жили під мирним небом", — вважає Леонід. 

Одесит Леонід. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Леонід. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось пара Микити та Каріни більш щедрі на побажання. На думку молоді, сьогодні всі прагнуть до миру та перемоги, але не треба зациклюватися лише на цьому та забувати про інші важливі речі. 

"Бажаємо кожному українцю на новий рік здоровʼя, щастя, миру, добра, позитиву. Щоб у 2025 ми зайшли в гарному настрої. Найважливіше — це мир в нашій країні та здоровʼя для кожного. Саме цього і хочемо всім побажати", — діляться.  Микита та Каріна. 

Одесити Микита та Каріна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити Микита та Каріна.
Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Що бажають на "Привозі"

До новорічних привітань долучилися і працівники легендарного одеського "Привозу". Вони, як ніхто інший, розуміють передсвяткову метушню, коли кожен шукає найкраще для свого столу. І тому добре знають, чого побажати на Новий рік: щедрості, тепла та миру, адже це найважливіше в ці святкові дні.

"Хочу привітати всіх з Новим роком. Бажаю міцного здоровʼя та мирного неба. Щоб скоріше закінчилася війна і наші хлопці повернулися додому. Це найголовніше", — розповідає Світлана Базаренко. 

Продавчиня риби на "Привозі" Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Продавчиня риби на "Привозі" Світлана.
Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Інша її колега додає, що людям зараз дуже необхідно бути добрими. Адже саме доброта перемагає будь-яке зло, навіть найсильніше. 

"Всім добра, з прийдешнім Новим роком. Здоровʼя, мирного неба, а з іншим прорвемося. Треба бути доброю людиною", — підсумовує Олена. 

Продавчиня мʼяса Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Продавчиня мʼяса Олена.
Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесити, як і всі українці, зустрічають 2025 рік з великими сподіваннями. У серці кожного живе надія на те, що цей рік принесе довгоочікуваний мир, який стане стартом для відновлення і процвітання нашої країни. Ми пройшли через важкі випробування, але саме віра в краще майбутнє дала нам сили вистояти. Тепер, на порозі нового року, ми більше ніж будь-коли готові почати нову сторінку — сторінку відродження, розвитку й процвітання. Тому в цю особливу новорічну ніч, коли годинник проб'є північ, кожен повинен загадати бажання про мир і добробут. Це не просто мрія — це мета, до якої ми всі прагнемо, і разом з цією надією ми робимо крок у рік, який може стати поворотним для всієї України. 

Раніше ми розповідали про те, чи варто підводити підсумки у Новий рік і як це правильно робити. 

Також пропонуємо дізнатися, як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік.

Одеса свята українці опитування Новини Одеси побажання Новий рік 2025

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