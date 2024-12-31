Новый год 2025: чего больше всего желают и ждут одесситы

Люди отмечают Новый год в Одессе Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уже этой ночью уйдет в прошлое 2024 год, который стал для Украины настоящим испытанием. Почти ежедневные вражеские атаки на мирные города угрожали нашему существованию, но мы выстояли. Несмотря на все трудности, страна окрепла и теперь готова встречать новый год в надежде на перемены, которые, по легендам, несет с собой символ года — Змея.

Журналисты Новини.LIVE собрали пожелания одесситов на 2025 год.

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Пожелания от одесситов

В новом году большинство одесситов больше всего мечтают об одном — победе и мире. Только после этого можно будет уверенно строить счастливое будущее для себя и последующих поколений, зная, что впереди светлые и безопасные дни. Именно такого мнения Татьяна, которая ждет и верит в лучшее уже скоро.

"Хочу пожелать мира. Это сейчас самое главное, а все остальное мы потом и так сделаем", — считает Татьяна.

Одесситка Татьяна.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и другой одессит, Леонид. Но мужчина отмечает, что пожелает на Новый год мира для своего родного города — Одессы. И это будет самое заветное желание.

"Я хочу пожелать счастливого будущего и всего наилучшего. Хочу, чтобы наш город цвел, люди были счастливы и жили под мирным небом", — считает Леонид.

Одессит Леонид.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот пара Никиты и Карины более щедры на пожелания. По мнению молодежи, сегодня все стремятся к миру и победе, но не нужно зацикливаться только на этом и забывать другие важные вещи.

"Желаем каждому украинцу на новый год здоровья, счастья, мира, добра, позитива. Чтобы в 2025 год мы зашли в хорошем настроении. Самое важное — это мир в нашей стране и здоровье для каждого. Именно этого и хотим всем пожелать", — делятся Никита и Карина.

Одесситы Никита и Карина.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Что желают на "Привозе"

К новогодним поздравлениям присоединились и работники легендарного одесского "Привоза". Они, как никто другой, понимают предпраздничную суету, когда каждый ищет лучшее для своего стола. Поэтому хорошо знают, чего пожелать на Новый год: щедрости, тепла и мира, ведь это самое важное в эти праздничные дни.

"Хочу поздравить всех с Новым годом. Желаю крепкого здоровья и мирного неба. Чтобы скорее закончилась война и наши ребята вернулись домой. Это самое главное", — рассказывает Светлана Базаренко.

Продавщица рыбы на "Привозе" Светлана.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Другая ее коллега добавляет, что людям сейчас очень нужно быть хорошими. Ведь именно доброта побеждает всякое зло, даже самое сильное.

"Всем добра, с наступающим Новым годом. Здоровья, мирного неба, а с другим прорвемся. Надо быть хорошим человеком", — заключает Елена.

Продавец мяса Елена.

Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесситы, как и все украинцы, встречают 2025 год с большими надеждами. В сердце каждого живет надежда, что этот год принесет долгожданный мир, который станет стартом для восстановления и процветания нашей страны. Мы прошли через трудные испытания, но именно вера в лучшее будущее дала нам силы выстоять. Теперь, на пороге нового года, мы больше чем когда-либо готовы начать новую страницу — страницу возрождения, развития и процветания. Поэтому в эту особую новогоднюю ночь, когда часы пробьют полночь, каждый должен загадать желание о мире и благополучии. Это не просто мечта — это цель, к которой мы все стремимся, и вместе с этой надеждой мы шагаем в год, который может стать поворотным для всей Украины.

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