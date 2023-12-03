Одещина активно допомагає в евакуації громадян України з Сектору Гази

Українці в аеропорту Бен Гуріон. Фото: UkraineInIsrael

З середини листопада Одеська область взяла на себе важливе завдання щодо евакуації громадян України з Сектору Гази. Ця ініціатива містить в собі транспортування та забезпечення місцям для тимчасового проживання евакуйованих. Також надається медичний супровід однієї жінки, яка потребує спеціалізованої допомоги, до лікарні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"До Одещини вже прибули 82 евакуйованих, з них 45 - діти. Наразі в місті Одеса розміщено 19 громадян України з Сектору Гази. Їм надається допомога в оформленні документів", — йдеться у повідомленні.

За підтримки Одеської обласної адміністрації, міжнародних організацій та благодійних фондів, евакуйовані отримали першочергову допомогу у вигляді харчування, санітарно-гігієнічних наборів, одягу та взуття.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів та захопивши заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Пізніше між Ізраїлем і ХАМАСом почалося чотириденне тимчасове перемир'я.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що ліквідувала командира підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за кілька смертоносних нападів як на мирних жителів, так і ізраїльських військових.