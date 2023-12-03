Одесчина активно помогает в эвакуации граждан Украины из Сектора Газа

Украинцы в аэропорту Бен Гуриона. Фото: UkraineInIsrael

С середины ноября Одесская область взяла на себя важную задачу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. Эта инициатива включает в себя транспортировку и обеспечение мест для временного проживания эвакуированных. Также предоставляется медицинское сопровождение одной женщины, нуждающейся в специализированной помощи, в больницу.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"В Одесскую область уже прибыли 82 эвакуированных, из них 45 - дети. Сейчас в городе Одесса размещено 19 граждан Украины из Сектора Газа. Им предоставляется помощь в оформлении документов", — говорится в сообщении.

При поддержке Одесской облгосадминистрации, международных организаций и благотворительных фондов, эвакуированные получили первоочередную помощь в виде питания, санитарно-гигиенических наборов, одежды и обуви.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газы, взяв под контроль несколько населенных пунктов и захватив заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию. Позже между Израилем и ХАМАСом началось четырехдневное временное перемирие.

Напомним, армия обороны Израиля заявила в субботу, что ликвидировала командира подразделения ХАМАС. Он был ответственен за несколько смертоносных нападений как на мирных жителей, так и на израильских военных.