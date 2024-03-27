Одещина без водопостачання — відключення води в місті та області
Сьогодні, 27 березня, у багатьох жителів Одеси та області не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 18:00, декому — о 22:00. В Одеській області ремонтні роботи планують закінчити до кінця доби. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі:
- вул. Героїв оборони Одеси, 60 — 72;
- просп. Добровольського, 84 — 92;
- вул. Капітана Кузнецова, 112/114.
Води не буде до 17:00
- Район Слобідка — усі будинки.
Води не буде до 18:00
- вул. Різдвяна — усі будинки;
Води не буде до 22:00
Де немає води в Одеській області:
- село Нові Беляри — усі будинки;
- село Булдинка — усі будинки;
- село. Візирка — усі будинки;
- село Сичавка — усі будинки;
- місто Південне — Одеський портовий завод, "Дельта Вілмар Україна", контейнерний термінал ТИС.
Води не буде до 23:30.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.
Також ми писали, що певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.
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