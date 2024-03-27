Одещина без водопостачання — відключення води в місті та області

Чоловік перевіряє воду у крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 березня, у багатьох жителів Одеси та області не буде води. Водопостачання у будинки містян планують повернути до 18:00, декому — о 22:00. В Одеській області ремонтні роботи планують закінчити до кінця доби. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі:

вул. Героїв оборони Одеси, 60 — 72;

просп. Добровольського, 84 — 92;

вул. Капітана Кузнецова, 112/114.

Води не буде до 17:00

Район Слобідка — усі будинки.

Води не буде до 18:00

вул. Різдвяна — усі будинки;

Води не буде до 22:00

Де немає води в Одеській області:

село Нові Беляри — усі будинки;

село Булдинка — усі будинки;

село. Візирка — усі будинки;

село Сичавка — усі будинки;

місто Південне — Одеський портовий завод, "Дельта Вілмар Україна", контейнерний термінал ТИС.

Води не буде до 23:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.



Також ми писали, що певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.