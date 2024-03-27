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Одесчина без водоснабжения — отключение воды в городе и области

27 марта 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина без водоснабжения — отключение воды в городе и области
Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 27 марта, у многих жителей Одессы и области не будет воды. Водоснабжение в дома горожан планируют вернуть к 18:00, некоторым — в 22:00. В Одесской области ремонтные работы планируют завершить до конца суток. Однако следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе:

  • ул. Героев обороны Одессы, 60 — 72;
  • просп. Добровольского, 84 — 92;
  • ул. Капитана Кузнецова, 112/114.

Воды не будет до 17:00

  • Район Слободка —- все дома.

Воды не будет до 18:00

  • ул. Рождественская — все дома;

Воды не будет до 22:00

Где нет воды в Одесской области?

  • село Новые Беляры — все дома;
  • село Булдинка — все дома;
  • деревня. Визирка — все дома;
  • село Сычавка — все дома;
  • город Южный — Одесский портовый завод, "Дельта Уилмар Украина", контейнерный терминал ТИС.

Воды не будет до 23:30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

Также мы писали, что некоторые категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Одесский порт
Новости Одессы
отсутствие воды

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