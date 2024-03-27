Одесчина без водоснабжения — отключение воды в городе и области
Сегодня, 27 марта, у многих жителей Одессы и области не будет воды. Водоснабжение в дома горожан планируют вернуть к 18:00, некоторым — в 22:00. В Одесской области ремонтные работы планируют завершить до конца суток. Однако следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе:
- ул. Героев обороны Одессы, 60 — 72;
- просп. Добровольского, 84 — 92;
- ул. Капитана Кузнецова, 112/114.
Воды не будет до 17:00
- Район Слободка —- все дома.
Воды не будет до 18:00
- ул. Рождественская — все дома;
Воды не будет до 22:00
Где нет воды в Одесской области?
- село Новые Беляры — все дома;
- село Булдинка — все дома;
- деревня. Визирка — все дома;
- село Сычавка — все дома;
- город Южный — Одесский портовый завод, "Дельта Уилмар Украина", контейнерный терминал ТИС.
Воды не будет до 23:30.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
Также мы писали, что некоторые категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.
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