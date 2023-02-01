Одещина більше не в ТОП-5 за кількістю IT-спеціалістів

Більшість спеціалістів — чоловіки

За 2022 рік на Одещині поменшало IT-спеціалістів. Відтак Одеса залишила ТОП-5 міст за кількістю розробників, її випередив Івано-Франківськ.

Про це стало відомо з дослідження DOU.

Три чверті одеських IT-спеціалістів — чоловіки. Середній вік фахівця — 29 років, трохи менше половини перебувають у шлюбі, і лише у кожного четвертого є дитина. Понад 20% одеських програмістів працюють над проєктами, пов'язаними з е-commerce, а десята частина розробляє фінансові рішення.

Допомога ЗСУ та кібервійська

Гідні зарплати дозволяють IT-спеціалістам активно жертвувати кошти на ЗСУ. 86% фахівців з Одеси наголосили, що регулярно роблять внески до різних волонтерських ініціатив.

"Кожен десятий айтівець перебуває в кібервійськах або допомагає державним проєктам на волонтерських засадах. Першими про створення IT-армії заявили у Мінцифрі, згодом волонтери почали долучатися до інших проєктів, кількість яких сьогодні обчислюється сотнями. Крім того, суттєво посилили свої штатні IT-департаменти та волонтерські групи державні відомства: поліція, СБУ, оборонний сектор та міністерства", — зазначає керівник південного офісу EPAM Сергій Гаращук.

Сплата податків ІТ-бізнесом

На початок січня цього року загальна сума податків та зборів, сплачених ІТ-бізнесом у бюджет країни, сягає 32,2 млрд гривень. Показник на 4,4 млрд гривень, або на 16%, перевищує торішній.

Нагадаємо, в Україні навіть під час війни деяким спеціалістам готові платити високі заробітні плати. В основному значно більше платять фахівцям сфери інформаційних технологій та працівникам унікальних професій.

Також ми писали, що у 2023 році у технологічній галузі через невизначеність в економіці продовжиться тенденція попередніх років — скорочення кількості робочих місць. При цьому темпи будуть подібні до перших днів пандемії Covid-19.