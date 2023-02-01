Одесщина больше не в ТОП-5 по количеству IT-специалистов

Одесчина больше не в ТОП-5 по количеству IT-специалистов
За 2022 год в Одесской области стало меньше IT-специалистов. Так Одесса покинула ТОП-5 городов по количеству разработчиков, ее опередил Ивано-Франковск.
Об этом стало известно из исследования DOU.
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Три четверти одесских IT-специалистов — мужчины. Средний возраст специалиста — 29 лет, чуть меньше половины состоят в браке, и только у каждого четвертого есть ребенок. Более 20% одесских программистов работают над проектами, связанными с е-commerce, а десятая часть разрабатывает финансовые решения.
Помощь ВСУ и кибервойска
Достойные зарплаты позволяют IT-специалистам активно пожертвовать средства на ВСУ. 86% специалистов из Одессы отметили, что регулярно вносят вклады в различные волонтерские инициативы.
"Каждый десятый айтовец находится в кибервойсках или помогает государственным проектам на волонтерских началах. Первыми о создании IT-армии заявили в Минцифри, впоследствии волонтеры начали приобщаться к другим проектам, количество которых сегодня исчисляется сотнями. Кроме того, существенно усилили свои штатные IT-департаменты и волонтерские группы — государственные ведомства: полиция, СБУ, оборонный сектор и министерства", — отмечает руководитель южного офиса EPAM Сергей Гаращук.
Уплата налогов ИТ-бизнесом
На начало января этого года общая сумма налогов и сборов, уплаченных ИТ-бизнесом в бюджет страны, составляет 32,2 млрд гривен. Показатель на 4,4 млрд гривен, или на 16%, превышает прошлогодний.
Напомним, в Украине даже во время войны некоторым специалистам готовы платить высокие заработные платы. В основном гораздо больше платят специалистам сферы информационных технологий и работникам уникальных профессий.
Также мы писали, что в 2023 году в технологической отрасли из-за неопределенности в экономике продолжится тенденция предыдущих лет — сокращение количества рабочих мест. При этом темпы будут подобны первым дням пандемии Covid-19.