Одещина готова прийняти майже п’ять тисяч людей з Херсонщини

Засідання комісії ТЕБ та НС. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 7 червня, відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. Там були обговорені нагальні питання евакуації населення з Херсонської області через підтоплення населених пунктів внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС окупантами. Крім того, розглядалось створення умов для евакуйованих та протидії можливим епідемічним загрозам.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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За даними директора Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, Тетяни Дементьєвої, Одеська область готова надати всебічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. З метою забезпечення тривалого розміщення було підготовлено 4822 місця, а також розглядається можливість використання приміщень закладів освіти для короткострокової евакуації. Надано організоване харчування та забезпечення соціального та медичного супроводу.

Для аварійно-рятувальних робіт з одеської області було залучено 32 особи, 14 одиниць техніки, 10 мотопомп, 1 човен, 1 електростанція, 1 система зв’язку "Старлінк", 1 БПЛА та 2 намети.

Зазначимо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

Додамо, внаслідок підриву Каховської ГЕС вода продовжує прибувати в Херсон. Наразі у місті здійснюються заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.