Одесчина готова принять почти пять тысяч человек из Херсона

Заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Фото: Одесская ОВА

Сегодня, 7 июня, состоялось внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации. Там были обсуждены срочные вопросы эвакуации населения из Херсонской области из-за подтопления населенных пунктов в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС оккупантами. Кроме того, рассматривалось создание условий для эвакуированных и противодействия возможным эпидемическим угрозам.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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По данным директора Департамента социальной и семейной политики облгосадминистрации, Татьяны Дементьева, Одесская область готова оказать всестороннюю помощь внутренне перемещенным лицам. В целях обеспечения длительного размещения было подготовлено 4822 места, а также рассматривается возможность использования помещений учебных заведений для краткосрочной эвакуации. Предоставлено организованное питание и обеспечение социального и медицинского сопровождения.

Для аварийно-спасательных работ по одесской области было привлечено 32 человека, 14 единиц техники, 10 мотопомп, 1 лодка, 1 электростанция, 1 система связи "Старлинк", 1 БПЛА и 2 палатки.

В сети опубликовали новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения . В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Добавим, в результате подрыва Каховской ГЭС вода продолжает прибывать в Херсон. В настоящее время в городе осуществляются мероприятия по обеспечению проведения спасательных и других неотложных работ.