Співпраця Одещини з Британією - Ексголовком ЗСУ порадив нагадувати про Україну

Валерій Залужний у Лондоні. Фото: Людмила Прокопенко у соцмережі

Валерій Залужний у Лондоні зустрівся з трьома головами громад Одещини. Ексголовком ЗСУ порадив посадовцям частіше нагадувати британцям про Україну, аби нас продовжували підтримувати.

Про це повідомила керівниця Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.

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Зв'язки з Лондоном

Валерій Залужний під час виступу у Лондоні розповів, що час, коли нам безумовно допомагали та співчували, закінчився. Саме тому українці повинні частіше про себе нагадувати та розвивати партнерство з Британією як на дипломатичному, так і на міжособистісному рівні.

"Делегації українських мерів, представників бізнесу, науки і культури мають постійно їздити до Великої Британії, зустрічатися на різноманітних майданчиках, щоб про Україну не забували", — пише керівниця Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко у соцмережі.

Співпраця у сфері медицини

Також Людмила Прокопченко зазначила, що делегації з Одещини вдалося налагодити зв'язки з представниками медичної галузі. Посадовиця натякнула на можливості створення найближчим часом якісних реабілітаційних центрів, як у Британії, в Україні.

"Стосовно складності операцій, що проводяться в центрі, то наші хірурги й реабілітологи вже можуть навчати британських, враховуючи досвід останніх років. Можливості співпраці у цій сфері величезні, тож контакти налагоджені, можна починати", — додає керівниця Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Харківщині може з'явитися село Залужне. А також про виступ ексголовкома ЗСУ у Британії.