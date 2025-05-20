Сотрудничество Одесской области с Британией - Экс-глава ВСУ посоветовал напоминать об Украине

Валерий Залужный в Лондоне. Фото: Людмила Прокопенко в соцсети

Валерий Залужный в Лондоне встретился с тремя главами громад Одесской области. Экс-главнокомандующий ВСУ посоветовал чиновникам чаще напоминать британцам об Украине, чтобы нас продолжали поддерживать.

Об этом сообщила глава Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.

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Связи с Лондоном

Валерий Залужный во время выступления в Лондоне рассказал, что время, когда нам безусловно помогали и сочувствовали, закончилось. Именно поэтому украинцы должны чаще о себе напоминать и развивать партнерство с Британией как на дипломатическом, так и на межличностном уровне.

"Делегации украинских мэров, представителей бизнеса, науки и культуры должны постоянно ездить в Великобританию, встречаться на различных площадках, чтобы об Украине не забывали",— пишет глава Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко в соцсети.

Сотрудничество в сфере медицины

Также Людмила Прокопченко отметила, что делегации из Одесской области удалось наладить связи с представителями медицинской отрасли. Чиновница намекнула на возможности создания в ближайшее время качественных реабилитационных центров, как в Британии, в Украине.

"Что касается сложности операций, проводимых в центре, то наши хирурги и реабилитологи уже могут обучать британских, учитывая опыт последних лет. Возможности сотрудничества в этой сфере огромные, поэтому контакты налажены, можно начинать",— добавляет глава Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко.

Напомним, недавно мы писали о том, что на Харьковщине может появиться село Залужное. А также о выступлении экс-главнокомандующего ВСУ в Британии.