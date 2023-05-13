Одещина на другому місці за кількістю зареєстрованих електрокарів

Електромобілі під час виставки. Фото: Олександр Прилепа / УНІАН

Станом на 1 травня в Україні зареєстровано понад півсотні електромобілів. Найбільше їх в столиці, а слідом йде Одеська область.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Київ — 10 282,

Одещина — 5489,

Дніпро — 4795,

Львівщина — 4491,

Київщина — 3991.

"Для екологічних автомобілів у сервісних центрах МВС передбачені номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями. Варто зазначити, що такі номерні знаки можуть бути встановлені тільки на так званий "чистий" екомобіль, тобто такий, який живиться винятково електроенергією. Транспортні засоби гібридного типу в цю категорію не потрапляють", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання можна знайти на сайті.

Цікаво водіям

Уряд заборонив замовлення й виготовлення індивідуальних номерних знаків із використанням російської символіки, що асоціюється з війною Росії проти України. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.

Українці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД) і є власниками автомобільного транспорту, мають право на деякі гарантії від держави та пільги. Зокрема їм дозволено не оформляти обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності.

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