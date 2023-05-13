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Одесчина на втором месте по количеству зарегистрированных электрокаров

13 мая 2023 13:00
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Анна Мурадова
Редактор
Одесчина на втором месте по количеству зарегистрированных электрокаров
Электромобили во время выставки. Фото: Александр Прилепа / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на 1 мая в Украине зарегистрировано более полусотни электромобилей. Больше всего их в столице, а следом идет Одесская область.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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  • Киев — 10 282,
  • Одесщина — 5489,
  • Днепр — 4795,
  • Львовщина — 4491,
  • Киевщина — 3991.

"Для экологичных автомобилей в сервисных центрах МВД предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями. Следует отметить, что такие номерные знаки могут быть установлены только на так называемый "чистый" экомобиль, то есть питающийся исключительно электроэнергией. Транспортные средства гибридного типа в эту категорию не попадают", — говорится в сообщении.

Отметим, консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. Ответы на самые распространенные вопросы можно найти на сайте.

Интересно водителям

Правительство запретило заказ и изготовление индивидуальных номерных знаков с использованием русской символики, которая ассоциируется с войной России против Украины. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

Украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling стали создателями нового хита – электромобиля Wuling Bingo. Электрокар появился в продаже только в начале апреля 2023 года, и через две недели успел найти более 10 тысяч владельцев. Секрет успеха в цене и оригинальной комплектации.

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