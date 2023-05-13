Одесчина на втором месте по количеству зарегистрированных электрокаров

Электромобили во время выставки. Фото: Александр Прилепа / УНИАН

По состоянию на 1 мая в Украине зарегистрировано более полусотни электромобилей. Больше всего их в столице, а следом идет Одесская область.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Киев — 10 282,

Одесщина — 5489,

Днепр — 4795,

Львовщина — 4491,

Киевщина — 3991.

"Для экологичных автомобилей в сервисных центрах МВД предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями. Следует отметить, что такие номерные знаки могут быть установлены только на так называемый "чистый" экомобиль, то есть питающийся исключительно электроэнергией. Транспортные средства гибридного типа в эту категорию не попадают", — говорится в сообщении.

Отметим, консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. Ответы на самые распространенные вопросы можно найти на сайте.

Интересно водителям

Правительство запретило заказ и изготовление индивидуальных номерных знаков с использованием русской символики, которая ассоциируется с войной России против Украины. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

Украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

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