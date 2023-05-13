Одесчина на втором месте по количеству зарегистрированных электрокаров
По состоянию на 1 мая в Украине зарегистрировано более полусотни электромобилей. Больше всего их в столице, а следом идет Одесская область.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Топ областей и городов с зарегистрированными электрокарами
- Киев — 10 282,
- Одесщина — 5489,
- Днепр — 4795,
- Львовщина — 4491,
- Киевщина — 3991.
"Для экологичных автомобилей в сервисных центрах МВД предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями. Следует отметить, что такие номерные знаки могут быть установлены только на так называемый "чистый" экомобиль, то есть питающийся исключительно электроэнергией. Транспортные средства гибридного типа в эту категорию не попадают", — говорится в сообщении.
Отметим, консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. Ответы на самые распространенные вопросы можно найти на сайте.
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Правительство запретило заказ и изготовление индивидуальных номерных знаков с использованием русской символики, которая ассоциируется с войной России против Украины. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.
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