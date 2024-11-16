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Одещина отримає додаткові кошти на житло для ветеранів

16 листопада 2024 09:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одещина отримає 342 млн грн на житло для ветеранів війни
Чоловік тримає ключі від житла. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська область отримає додаткові кошти з держбюджету на забезпечення житлом українських захисників. Домівки отримають 152 ветерани та їхні родини.

Про це в Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Кошти на житло для ветеранів

За його словами, таке рішення ухвалили на нараді, проведеній під головуванням заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити за участі очільників областей, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства у справах ветеранів. Одним із основних питань стало вирішення житлових потреб ветеранів та їхніх сімей.

"Завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського до кінця року з держбюджету буде спрямовано понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин ветеранів з-поміж ВПО, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин полеглих", — написав Кіпер.

Скільки грошей отримає Одеська область

Для Одеської області передбачено 342,4 млн грн, що дозволить забезпечити житлом 152 людини. Ця ініціатива спрямована на створення гідних умов для тих, хто захищав Україну, та їхніх родин.

"Гідні умови життя для українських захисників — пріоритет державної політики навіть у часи війни", — написав Кіпер.

Як ветерану отримати житло в Одесі

Насамперед — стати на квартирний облік за місцем проживання (звернутися до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради) або за місцем роботи (звернутися до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво).

Для цього необхідні такі документи:

  • заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім'ї, які разом проживають);
  • довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання;
  • копія посвідчення УБД / особи з інвалідністю внаслідок війни / учасника війни;
  • копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • у разі наявності членів сім'ї — довідки про те, чи перебувають вони на квартирному обліку за місцем роботи.

Залежно від підстави постановки на облік додаються також:

  • для учасника бойових дій — довідка про участь у бойових діях; 
  • для особи з інвалідністю після війни або учасника війни – копії посвідчень; 
  • довідку про перебування на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги; 
  • для ВПО — копії довідок про перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
  • акт обстеження житлових умов;
  • оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність тяжкої форми хронічного захворювання;
  • довідка/виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та технічним нормам;
  • копія договору піднайму/найму жилого приміщення;
  • копія технічного паспорта квартири або копії сторінок технічного паспорта будинку.

Нагадаємо, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявляла, що у бюджеті на 2025 рік на програму "єВідновлення" закладено лише 4 мільярди гривень.  Також ми писали, що український уряд запровадив нову грошову допомогу для ВПО в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.

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