Одесщина получит 342 млн грн на жилье для ветеранов войны

Одесчина получит дополнительные средства на жилье для ветеранов
Одесская область получит дополнительные средства из госбюджета по обеспечению жильем украинских защитников. Дома получат 152 ветерана и их семьи.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Средства на жилье для ветеранов
По его словам, такое решение было принято на совещании, проведенном под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Никиты при участии глав областей, Министерства здравоохранения и Министерства по делам ветеранов. Одним из основных вопросов стало решение жилищных нужд ветеранов и их семей.
"Благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского до конца года из госбюджета будет направлено более 4,1 млрд грн для закрытия потребности в обеспечении жильем для 1836 семей ветеранов среди ВПЛ, лиц с инвалидностью в результате войны и семей павших", — написал Кипер.
Сколько денег получит Одесская область
Для Одесской области предусмотрено 342,4 млн. грн., что позволит обеспечить жильем 152 человека. Эта инициатива направлена на создание достойных условий для защищающих Украину и их семей.
"Достойные условия жизни для украинских защитников — приоритет государственной политики даже во время войны", — написал Кипер.
Как ветерану получить жилье в Одессе
В первую очередь — стать на квартирный учет по месту жительства (обратиться в исполнительный комитет районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского совета) или по месту работы (обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим жилищный фонд и ведущим жилищное строительство).
Для этого необходимы следующие документы:
- заявление о взятии на квартирный учет (подписывается членами семьи, вместе проживающими);
- справка с места жительства о составе семьи и регистрации места жительства;
- копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью вследствие войны/участника войны;
- копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- при наличии членов семьи — справки о том, находятся ли они на квартирном учете по месту работы.
В зависимости от основания постановки на учет прилагаются также:
- для участника боевых действий — справка об участии в боевых действиях;
- для лица с инвалидностью после войны или участника войны — копии удостоверений;
- справку о пребывании на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы;
- для ВПЛ — копии справок о пребывании на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;
- акт обследования жилищных условий;
- оригинал заключения врачебно-консультативной комиссии о наличии тяжелой формы хронического заболевания;
- справка/выписка из решения исполнительного комитета местного совета о несоответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам;
- копия договора поднайма/найма жилого помещения;
- копия технического паспорта квартиры или копия страниц технического паспорта дома.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в бюджете на 2025 год на программу "Восстановление" заложено всего 4 миллиарда гривен. Также мы писали, что украинское правительство ввело новую денежную помощь для ВПЛ в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.
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