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Одесчина получит дополнительные средства на жилье для ветеранов

16 ноября 2024 09:49
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесщина получит 342 млн грн на жилье для ветеранов войны
Человек, держащий ключи от жилья. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская область получит дополнительные средства из госбюджета по обеспечению жильем украинских защитников. Дома получат 152 ветерана и их семьи.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Средства на жилье для ветеранов

По его словам, такое решение было принято на совещании, проведенном под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Никиты при участии глав областей, Министерства здравоохранения и Министерства по делам ветеранов. Одним из основных вопросов стало решение жилищных нужд ветеранов и их семей.

"Благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского до конца года из госбюджета будет направлено более 4,1 млрд грн для закрытия потребности в обеспечении жильем для 1836 семей ветеранов среди ВПЛ, лиц с инвалидностью в результате войны и семей павших", — написал Кипер.

Сколько денег получит Одесская область

Для Одесской области предусмотрено 342,4 млн. грн., что позволит обеспечить жильем 152 человека. Эта инициатива направлена на создание достойных условий для защищающих Украину и их семей.

"Достойные условия жизни для украинских защитников — приоритет государственной политики даже во время войны", — написал Кипер.

Как ветерану получить жилье в Одессе

В первую очередь — стать на квартирный учет по месту жительства (обратиться в исполнительный комитет районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского совета) или по месту работы (обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим жилищный фонд и ведущим жилищное строительство).

Для этого необходимы следующие документы:

  • заявление о взятии на квартирный учет (подписывается членами семьи, вместе проживающими);
  • справка с места жительства о составе семьи и регистрации места жительства;
  • копия удостоверения УБД/лица с инвалидностью вследствие войны/участника войны;
  • копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • при наличии членов семьи — справки о том, находятся ли они на квартирном учете по месту работы.

В зависимости от основания постановки на учет прилагаются также:

  • для участника боевых действий — справка об участии в боевых действиях;
  • для лица с инвалидностью после войны или участника войны — копии удостоверений;
  • справку о пребывании на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы;
  • для ВПЛ — копии справок о пребывании на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;
  • акт обследования жилищных условий;
  • оригинал заключения врачебно-консультативной комиссии о наличии тяжелой формы хронического заболевания;
  • справка/выписка из решения исполнительного комитета местного совета о несоответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам;
  • копия договора поднайма/найма жилого помещения;
  • копия технического паспорта квартиры или копия страниц технического паспорта дома.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в бюджете на 2025 год на программу "Восстановление" заложено всего 4 миллиарда гривен. Также мы писали, что украинское правительство ввело новую денежную помощь для ВПЛ в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.

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