Нові автомобілі швидкої допомоги для лікарів і ВМС Одеси

Нова карета швидкої допомоги. Фото: Олег Кіпер

Українські фонди продовжують допомагати Одещині рятувати життя та підтримувати область. Цього разу надали машини швидкої допомоги. Нові швидкі обладнані всім необхідним для надання допомоги ще на місці події.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Скільки отримали

В Одеській області відбулася передача восьми нових автомобілів швидкої допомоги. Один з них отримала КНП "Великомихайлівська багатопрофільна лікарня". Ще сім машин передали у розпорядження військових медиків ВМС.

Швидкі обладнані сучасними системами, що дозволяють надавати допомогу ще до доставки пацієнта в лікарню. Тут є реанімаційне обладнання, апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори та інші засоби для порятунку життя.

"Кожна така передача — це не просто техніка. Це врятовані життя і впевненість людей, що допомога приїде вчасно", — зазначив заступник очільника ОВА Олександр Харлов.

Вигляд швидкої зсередини. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, ми писали, що жителі Сумської області можуть отримати допомогу від партнерів. Також ми писали, що в Данії будують новий завод для України.