Новые автомобили скорой помощи для врачей и ВМС Одессы

Новая карета скорой помощи. Фото: Олег Кипер

Украинские фонды продолжают помогать Одесской области спасать жизни и поддерживать область. На этот раз предоставили машины скорой помощи. Новые скорые оборудованы всем необходимым для оказания помощи еще на месте происшествия.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Сколько получили

В Одесской области состоялась передача восьми новых автомобилей скорой помощи. Один из них получила КНП "Великомихайловская многопрофильная больница". Еще семь машин передали в распоряжение военных медиков ВМС.

Скорые оборудованы современными системами, позволяющими оказывать помощь еще до доставки пациента в больницу. Здесь есть реанимационное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и другие средства для спасения жизни.

"Каждая такая передача - это не просто техника. Это спасенные жизни и уверенность людей, что помощь приедет вовремя", — отметил заместитель главы ОГА Александр Харлов.

Вид скорой изнутри. Фото: Олег Кипер

