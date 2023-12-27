Одещина — серед лідерів найкорумпованіших регіонів

Процес передання грошей у конверті. Фото: pixabay

Одеська область у 2023 році увійшла у ТОП за кількістю зареєстрованих корупціонерів. Наразі регіон обіймає третю сходинку, попереду лише столиця та Львівщина.

Про це Новин.LIVE дізналися з даних на сайті НАЗК.

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За інформацією відомства, на Одещині найбільше зареєстровано випадків про адміністративні правопорушення.

Хто серед лідерів

Львівська область — 244 випадки;

Київська область та Дніпропетровська — по 219 випадків;

Одеська область — 217 випадків;

Вінницька область — 183 випадки;

Сумська область — 164 випадки.

Рейтинг областей. Фото: скриншот

Зазначимо, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільноправовий відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку із вчиненням корупційного правопорушення.

Вилучити дані з реєстру можна лише в разі скасування вироку чи постанови про накладення адміністративного стягнення, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, винесення виправдувального вироку.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) Збройних сил України. НАЗК розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.