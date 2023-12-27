Одещина — серед лідерів найкорумпованіших регіонів
Одеська область у 2023 році увійшла у ТОП за кількістю зареєстрованих корупціонерів. Наразі регіон обіймає третю сходинку, попереду лише столиця та Львівщина.
Про це Новин.LIVE дізналися з даних на сайті НАЗК.
За інформацією відомства, на Одещині найбільше зареєстровано випадків про адміністративні правопорушення.
Хто серед лідерів
- Львівська область — 244 випадки;
- Київська область та Дніпропетровська — по 219 випадків;
- Одеська область — 217 випадків;
- Вінницька область — 183 випадки;
- Сумська область — 164 випадки.
Зазначимо, що реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільноправовий відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку із вчиненням корупційного правопорушення.
Вилучити дані з реєстру можна лише в разі скасування вироку чи постанови про накладення адміністративного стягнення, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, винесення виправдувального вироку.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виконало стратегічний аналіз корупційних ризиків у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) Збройних сил України. НАЗК розробило рекомендації щодо усунення та/або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків, що забезпечить зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних шляхом удосконалення діяльності ВЛК.
Читайте Новини.LIVE!