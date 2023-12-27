Одесчина — среди лидеров самых коррумпированных регионов

Процесс передачи денег в конверте. Фото: pixabay

Одесская область в 2023 году вошла в ТОП по количеству зарегистрированных коррупционеров. Регион занимает третье место, впереди только столица и Львовщина.

Об этом Новин.LIVE узнали из данных на сайте НАПК.

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По информации ведомства, в Одесской области больше всего зарегистрировано случаев об административных правонарушениях.

Кто среди лидеров

Львовская область — 244 случая;

Киевская область и Днепропетровская — по 219 случаев;

Одесская область — 217 случаев;

Винницкая область — 183 случая;

Сумская область — 164 случая.

Рейтинг областей. Фото: скриншот

Отметим, что реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Изъять данные из реестра можно только при отмене приговора или постановления о наложении административного взыскания, восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование, вынесении оправдательного приговора.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) Вооруженных сил Украины. НАПК разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВЛК.