Одесчина — среди лидеров самых коррумпированных регионов
Одесская область в 2023 году вошла в ТОП по количеству зарегистрированных коррупционеров. Регион занимает третье место, впереди только столица и Львовщина.
Об этом Новин.LIVE узнали из данных на сайте НАПК.
По информации ведомства, в Одесской области больше всего зарегистрировано случаев об административных правонарушениях.
Кто среди лидеров
- Львовская область — 244 случая;
- Киевская область и Днепропетровская — по 219 случаев;
- Одесская область — 217 случаев;
- Винницкая область — 183 случая;
- Сумская область — 164 случая.
Отметим, что реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.
Изъять данные из реестра можно только при отмене приговора или постановления о наложении административного взыскания, восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование, вынесении оправдательного приговора.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий (ВВК) Вооруженных сил Украины. НАПК разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВЛК.
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