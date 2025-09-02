Відео
Головна Одеса Одещина серед лідерів за кількістю нотаріусів в Україні

Одещина серед лідерів за кількістю нотаріусів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 18:44
Нотаріуси в Україні 2025: Одещина серед лідерів
Кабінет нотаріуса. Фото ілюстративне: Нотаріальна палата України

В Україні працюють понад 5,8 тисячі нотаріусів, і попри війну більшість із них залишаються на своїх місцях. На першому місці за кількістю спеціалістів Київ, проте Одеська область теж входить у п'ятірку лідерів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Скільки нотаріусів на Одещині

За даними Міністерства юстиції, станом на кінець серпня в Україні діє понад 5,8 тисячі нотаріусів. Порівняно з довоєнним часом їхня кількість скоротилася на 11%. Найбільші втрати спостерігаються у прифронтових регіонах, тоді як в більш безпечних областях кількість фахівців навіть зросла.

Лідером за чисельністю нотаріусів залишається Київ — там працює 22% спеціалістів..Далі йдуть Дніпропетровська та Львівська області — по 8%. Одеська область посідає четверте місце з показником у 7%, що робить її одним із центрів нотаріальної діяльності в країні.

Більшість українських нотаріусів ведуть приватну практику — це 88% (понад 5 тисяч фахівців). У державних нотаріальних конторах працює 12%, а в архівах — лише 0,3%. Професія має чітку гендерну особливість. Більшість у ній складають жінки — 82% від загальної кількості, і цей баланс не змінився навіть під час війни.

Читайте також:

Нагадаємо, ми повідомляли, що майно у шлюбі придбане лише за особисті кошти одного з подружжя, то має належати тільки цій особі. Також ми розповідали, які податки, збори та інші витрати чекають на покупця в Україні.

 

 

Одеса Одеська область Новини Одеси нотаруіс юрист
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
