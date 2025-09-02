Нотариусы в Украине 2025: Одесская область среди лидеров

Кабинет нотариуса. Фото иллюстративное: Нотариальная палата Украины

В Украине работают более 5,8 тысячи нотариусов, и несмотря на войну большинство из них остаются на своих местах. На первом месте по количеству специалистов Киев, однако Одесская область тоже входит в пятерку лидеров.



Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Сколько нотариусов в Одесской области

По данным Министерства юстиции, по состоянию на конец августа в Украине действует более 5,8 тысячи нотариусов. По сравнению с довоенным временем их количество сократилось на 11%. Наибольшие потери наблюдаются в прифронтовых регионах, тогда как в более безопасных областях количество специалистов даже выросло.



Лидером по численности нотариусов остается Киев — там работает 22% специалистов. Далее следуют Днепропетровская и Львовская области — по 8%. Одесская область занимает четвертое место с показателем в 7%, что делает ее одним из центров нотариальной деятельности в стране.

Реклама

Читайте также:

Карта Украины с количеством нотариусов в областях. Фото: Опендатабот





Большинство украинских нотариусов ведут частную практику — это 88% (более 5 тысяч специалистов). В государственных нотариальных конторах работает 12%, а в архивах — всего 0,3%. Профессия имеет четкую гендерную особенность. Большинство в ней составляют женщины — 82% от общего количества, и этот баланс не изменился даже во время войны.

Напомним, мы сообщали, что имущество в браке приобретенное только за личные средства одного из супругов, то должно принадлежать только этому лицу. Также мы рассказывали, какие налоги, сборы и другие расходы ждут покупателя в Украине.