Одеса лідирує за кількістю боржників - інфографіка

Платіжка у руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області зросла кількість боржників: зафіксували понад 525 тисяч проваджень. Виплатити кошти за спожиті послуги містян сьогодні попросили й в КП ТМО.

Про це повідоляє Опендатабот та Теплопостачання міста Одеси.

Читайте також:

У лідерах за кількістю боржників

На Одещині зафіксували 525 210 боргів, що робить її однією з областей з найбільшими борговими зобов'язаннями в Україні. Випереджають наш регіон лише Київ (633 286) та Дніпропетровська область (973 185). Загалом по країні з початку року кількість проваджень у Єдиному реєстрі збільшилася на 164 304, що в загальному становить понад 9 мільйонів боргів. Серед найпоширеніших причин — несплачені штрафи за порушення ПДР, яких налічується 1,9 мільйона.

Інфографіка: Опендатабот

КП ТМО просить одеситів сплатити борги

Борги на комуналку, за даними Опендатаботу становлять 8,3% від загальної суми. КП ТМО сьогодні зранку звернулося до містян з проханням погасити заборгованість за спожиті послуги теплопостачання. Деталі щодо способів оплати та консультації з питань заборгованості можна отримати за такими телефонами:

Абонентський відділ Пересипського району: (063) 361 55 73; (063) 361 55 83; (048) 705 64 11;

Абонентський відділ Приморського району: (063) 361 56 86; (063) 361 56 88; (063) 361 28 92;

Абонентський відділ Київського району: (063) 361 67 22; (063) 361 28 51; (048)705 61 25;

Абонентський відділ Хаджибейського району: (063) 361 41 87; (048) 705 64 10.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про льготи у 2025 році. А також про пенсіонера, який забув розрахуватися в магазині.