Одесса лидирует по количеству должников - инфографика

Платежка в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области возросло количество должников: зафиксировали более 525 тысяч производств. Выплатить средства за потребленные услуги горожан сегодня попросили и в КП ТМО.

Об этом сообщает Опендатабот и Теплоснабжение города Одессы.

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В Одесской области зафиксировали 525 210 долгов, что делает ее одной из областей с наибольшими долговыми обязательствами в Украине. Опережают наш регион только Киев (633 286) и Днепропетровская область (973 185). В целом по стране с начала года количество производств в Едином реестре увеличилось на 164 304, что в общем составляет более 9 миллионов долгов. Среди самых распространенных причин — неуплаченные штрафы за нарушение ПДД, которых насчитывается 1,9 миллиона.

Инфографика: Опендатабот

КП ТМО просит одесситов оплатить долги

Долги на коммуналку, по данным Опендатабота, составляют 8,3% от общей суммы. КП ТМО сегодня утром обратилось к горожанам с просьбой погасить задолженность за потребленные услуги теплоснабжения. Детали относительно способов оплаты и консультации по вопросам задолженности можно получить по следующим телефонам:

Абонентский отдел Пересипского района: (063) 361 55 73; (063) 361 55 83; (048) 705 64 11;

Абонентский отдел Приморского района: (063) 361 56 86; (063) 361 56 88; (063) 361 28 92;

Абонентский отдел Киевского района: (063) 361 67 22; (063) 361 28 51; (048) 705 61 25;

Абонентский отдел Хаджибейского района: (063) 361 41 87; (048) 705 64 10.

Напомним, недавно мы писали о льготах в 2025 году. А также о пенсионере, который забыл рассчитаться в магазине.