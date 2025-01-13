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Одещина у лідерах за купівлею нових авто — яка улюблена марка

13 січня 2025 12:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Які автомобілі найчастіше купують одесити
Автомобіль Renault Duster найпопулярніший на Одещині. Фото: auto.ria
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За підсумками 2024 року Одеська область увійшла до трійки лідерів по країні за купівлею нових легковиків. За кількістю придбаних машин регіон поступається тільки столиці, Київській та Дніпропетровській областям.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

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Що купують одесити

Впродовж року одесити придбали 3618 нових легкових авто. У Києві зареєстрували 25 тис. автівок, на Київщині — 5831, на Дніпропетровщині — 5232.

Зазначимо, що одесити, так само як кияни та мешканці Дніпропетровської області віддають перевагу компактному кросоверу Renault Duster. Водночас автомобілісти Київщини та Львівщини частіше купували Toyota RAV-4.

Раніше ми розповідали, що Toyota RAV4 є найпопулярнішим автомобілем, який за продажами в США перевершив усі машини з позашляховими можливостями.

Також ми писали, що власники Toyota Land Cruiser скаржаться на пластикові елементи кузова, які тануть на сонці.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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