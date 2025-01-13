Какие автомобили чаще всего покупают одесситы

Одесчина в лидерах по покупке новых авто — какая любимая марка
По итогам 2024 года Одесская область вошла в тройку лидеров по стране по покупке новых легковушек. По количеству приобретенных машин регион уступает только столице, Киевской и Днепропетровской областям.
Об этом сообщили в "Укравтопроме".
Что покупают одесситы
В течение года одесситы приобрели 3618 новых легковых авто. В Киеве зарегистрировали 25 тыс. автомобилей, на Киевщине — 5831, на Днепропетровщине — 5232.
Отметим, что одесситы, так же как киевляне и жители Днепропетровской области отдают предпочтение компактному кроссоверу Renault Duster. В то же время автомобилисты Киевщины и Львовщины чаще покупали Toyota RAV-4.
Ранее мы рассказывали, что Toyota RAV4 является самым популярным автомобилем, который по продажам в США превзошел все машины с внедорожными возможностями.
Также мы писали, что владельцы Toyota Land Cruiser жалуются на пластиковые элементы кузова, которые тают на солнце.
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