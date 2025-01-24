На Одещині за рік виявили понад 7 тисяч нетверезих водіїв

Пʼяний водій за кермом. Фото: УНІАН

За 2024 рік в одеській області було складено понад 7 тисяч протоколів за не тверезе керування автомобілем. Ці показники забезпечили регіону третє місце у рейтингу.

Про це повідомляє моніторинговий сервіс "Опендатабот".

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Результати досліджень

Згідно з даними з початку повномасштабної війни, кількість правопорушень, скоєних водіями під дією алкоголю, збільшилася на 19 відсотків по всій Україні. Одещина увійшла до трійки лідерів — у нас лише за минулий рік складено понад 7 073 протоколи, що забезпечило нам третє місце у рейтингу. Найбільше порушників виявили на Дніпропетровщині — 8745, на другому місці Київ – 8176. Загалом по країні поліція зафіксувала понад 65 тисяч випадків нетверезого водіння.

Кількість постраждалих

За даними, нетверезі водії спричинили понад тисячу аварій із постраждалими. У ДТП загинуло 110 людей, а ще понад 1300 отримали травми. Загалом аварій, скоєних нетверезими водіями, збільшилося на 19% у порівнянні з показниками до 2021 року.

Покарання за нетверезе водіння

За нетверезе водіння водієві загрожує:

Перше порушення — штраф 17 тисяч гривень та вилучення прав нагод.

Повторне порушення протягом року — штраф 34 тисячі гривень та позбавлення прав на три роки.

Третє порушення — штраф 51 тисяча гривень та позбавлення прав на 10 років.

У воєнний час автомобіль можуть вилучити навіть за перше порушення. У мирний час конфіскація можлива після другого чи третього випадку.

Нагадаємо, що кабмін дозволив покидати місце ДТП, не подзвонивши в поліцію. Але є ряд умов, при яких це можливо.

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