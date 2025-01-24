В Одесской области за год обнаружили более 7 тысяч нетрезвых водителей

Пьяный водитель за рулем. Фото: УНИАН

За 2024 год в одесской области было составлено более 7 тысяч протоколов за не трезвое управление автомобилем. Эти показатели обеспечили региону третье место в рейтинге.

Об этом сообщает мониторинговый сервис "Опендатабот".

Читайте также:

Результаты исследований

Согласно данным с начала полномасштабной войны, количество правонарушений, совершенных водителями под действием алкоголя, увеличилось на 19 процентов по всей Украине. Одесская область вошла в тройку лидеров — у нас только за прошлый год составлено более 7 073 протоколов, что обеспечило нам третье место в рейтинге. Больше всего нарушителей обнаружили на Днепропетровщине — 8745, на втором месте Киев — 8176. В целом по стране полиция зафиксировала более 65 тысяч случаев нетрезвого вождения.

Количество пострадавших

По данным, нетрезвые водители стали причиной более тысячи аварий с пострадавшими. В ДТП погибло 110 человек, а еще более 1300 получили травмы. В целом аварий, совершенных нетрезвыми водителями, увеличилось на 19% по сравнению с показателями до 2021 года.

Наказание за нетрезвое вождение

За нетрезвое вождение водителю грозит:

Первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен и изъятие прав на время.

Повторное нарушение в течение года — штраф 34 тысячи гривен и лишение прав на три года.

Третье нарушение — штраф 51 тысяча гривен и лишение прав на 10 лет.

В военное время автомобиль могут изъять даже за первое нарушение. В мирное время конфискация возможна после второго или третьего случая.

Напомним, что кабмин разрешил покидать место ДТП, не позвонив в полицию. Но есть ряд условий, при которых это возможно.

Также мы писали, о том, что вас ожидает, если вы будете говорить по телефону за рулем в 2025 году.